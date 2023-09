Croce Arancione, arriva l’open day

Un pomeriggio per scoprire come funziona un servizio di emergenza-urgenza territoriale e come sono organizzati i volontari, con dimostrazioni pratiche di interventi di soccorso e tante sorprese per i bambini. Domani dalle 15 alle 23 si terrà l’open-day della Croce Arancione di Montecchio e Cavriago, presso la sede montecchiese. I volontari della pubblica assistenza svolgeranno visite guidate alla struttura di via Della Croce Arancione 2 e sui mezzi; svolgeranno simulazioni di soccorso in vari tipi di situazioni; e dimostrazioni di Basic Life Support (Bls, cioè tutte le manovre di rianimazione cardio-polmonare, defibrillazione ed altro a supporto delle funzioni vitali del paziente), con possibilità per tutti di provare le manovre sui manichini. Dalle 19 si potrà cenare con gnocco fritto, salumi e patatine fritte (a cura della Proloco Montecchio), ascoltando la musica proposta da un dj set. Per i più piccoli nell’area sono stati allestiti giochi gonfiabili e l’ambulanza dei pupazzi; saranno anche presenti animatori truccabimbi. Un modo diretto, interessante e gradevole per comprendere gli importanti servizi offerti dalla Croce Arancione e magari domandare su come di può collaborare come volontari.

f. c.