Croce Arancione e lista ’Futuro’: "Non appoggiamo nomi"

E c’è chi si tira fuori dalla mischia. È il caso della Croce Arancione di Montecchio, che tramite la presidente Cristina Fantesini, fa sapere che la presenza di foto di volontari in un volantino elettorale "ha generato equivoci e malumori come se noi fossimo partecipi della contesa. Siamo apolitici come tutte le associazioni di volontariato: non parteggiamo per nessuna lista o partito. Il nostro compito è solo quello di fare bene il nostro lavoro". Nel paese del Busto di Lenin invece sono la famiglia del compianto Tommy Cavezza (nella foto sopra) e la "sua" lista Futuro (non in corsa) che mandano un messaggio di neutralità, ringraziando amici, collaboratori e tanti elettori "orfani". Il grintoso Tommaso fu attivo politicamente dal 2004 alla morte, nel 2021. La sua casa era luogo di incontri e confronto; attivo in parrocchia, non c’era festa popolare senza le sue pizze."Futuro non sostiene alcuna lista – dicono i figli – in segno di coerenza e di rispetto verso papà e gli elettori. Ad una politica fatta di compromessi e sotterfugi, abbiamo scelto la strada dell’onestà. A tutti un grande in bocca al lupo, con l’auspicio di più attenzione verso le reali problematiche di Cavriago".

f. c.