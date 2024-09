Croce Azzurra, il dono... con Peppone e don Camillo

C’erano le autorità locali, con i sindaci dei Comuni di Brescello, Boretto e Poviglio, ma anche le attuali comparse che interpretano Peppone e don Camillo, l’altra sera, alla chiusura della sagra di San Genesio a Brescello, alla inaugurazione di due nuovi automezzi destinati alle importanti attività della Croce azzurra, presieduta da Claudio Sanfelici. La donazione è avvenuta con il formale taglio del nastro tricolore, anche alla presenza di numerosi cittadini e di volontari della associazione locale. Si tratta di una vettura di soccorso avanzato per il servizio di autoinfermieristica, oltre a un’ambulanza adibita al trasporto ospedaliero. Due veicoli acquistati con il prezioso contributo della ditta Next Hydraulics di Boretto e del Gruppo Zatti di Lentigione. Alla donazione hanno contribuito anche le associazioni di volontariato di Boretto, in particolare con una festa che ha permesso di dotare il veicolo della Croce azzurra di una moderna carrozzina per il trasporto di persone con difficoltà motoria. Inoltre, è ancora in corso una raccolta punti, al Conad di Poviglio, per sostenere i costi per l’acquisto dell’ambulanza. Nel corso della serata sono state organizzate pure animazioni, sempre a cura della Croce azzurra.