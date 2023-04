Croce Bianca, è nato il Gruppo Giovani: "Portano un punto di vista nuovo"

Voglia di essere protagonisti in prima persona, con proposte e organizzando eventi. Nasce con questo spirito il Gruppo Giovani della Croce Bianca, che ha ufficialmente iniziato la propria attività il primo aprile, insieme all’Associazione Nonna Lucia, svolgendo animazione per bambini riuniti per una "caccia alle uova". "Sono una ventina, dai 14 ai 24 anni, tutti animati dal desiderio di portare un punto di vista nuovo nell’associazione", spiega il Responsabile progetti Roberto Ferretti, 30 anni di militanza nella pubblica assistenza.

"Sono il nostro orgoglio perché non ci saremmo mai aspettati tanta intraprendenza. Il loro coordinatore è Samuele Tammuzzo, il vice Leonardo Oliomarini. Hanno autonomia, desiderano mettersi in gioco e vivere l’associazione a 360 gradi, anche se ogni iniziativa deve passare dal Consiglio direttivo. Saranno ai nostri banchetti in occasione delle fiere a spiegare chi siamo; ci accompagneranno nelle visite nelle scuole, conosceranno le attività di protezione civile, e hanno intenzione di fare propaganda digitale sui social".

Tra i giovani del gruppo anche "esperti" come la santilariese Sondos Mohamed, che ha svolto nella p.a. il Servizio civile volontario. La Bianca oggi ha circa 220 volontari dai 14 agli 80 anni: "Ognuno contribuisce secondo le proprie possibilità - prosegue Ferretti - I ragazzi devono capire che fare volontariato con noi non è solo uscire con le ambulanze a sirene spiegate. Ma già a 16 anni possono essere il terzo accompagnatore su uno dei nostri quattro pullmini, mentre a 17 anni e mezzo si può iniziare la formazione per l’emergenza-urgenza".