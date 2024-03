Croce rossa, 16 nuovi volontari

Continua a crescere la Croce rossa a Reggiolo, dopo che in tempi recenti ha ottenuto la piena autonomia, gestendo in modo diretto i tanti e importanti servizi garantiti sul territorio, tutti i giorni, 24 ore su 24. Nei giorni scorsi si sono aggiunti anche i nuovi sedici volontari che hanno completato il corso per l’attività di Emergenza-urgenza sulle ambulanze. Fra loro molti giovani, oltre a professionisti della sanità che possono diventare molto utili in caso di traumi o malori, per la loro alta professionalità ed esperienza nel soccorso. Soddisfazione piena per il presidente, Christopher Bonifazi, ora alla guida di una associazione che conta quasi 130 volontari di cui un’ottantina destinati ai servizi di emergenza. Non mancano poi i volontari del gruppo giovani e quelli che si occupano di trasporti ordinari. È poi in fase di avvio il progetto "Cri: Conosci, Rifletti, Impara", con incontri per giovanissimi tra 11 e 13 anni di età, al via dal 3 aprile e programmati fino al 15 maggio, con l’aggiunta di un weekend all’insegna del divertimento, programmato per il 25 e 26 maggio. Ogni incontro pomeridiano prevede gare per confrontarsi e riflettere. Per iscrizioni è possibile contattare la sede di Croce rossa di via Cappelletta, dal 22 febbraio, dalle 8 alle 19 da lunedì a venerdì. L’iscrizione deve essere effettuata con l’assistenza di un dipendente di Croce rossa del comitato di Reggiolo. La quota di partecipazione di un euro per l’intero progetto.

Antonio Lecci