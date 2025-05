Croce Rossa: 6mila interventi nel 2024

E’ importante il supporto che la Croce rossa di Correggio fornisce alla popolazione locale. Lo confermano i numeri del bilancio sociale 2024 dell’associazione presieduta da Gabriele Moroni e che serve i territori di Correggio, Rio Saliceto e San Martino in Rio con quasi 450 volontari e quindici dipendenti addetti al soccorso sanitario e al trasporto infermi. Rilevante l’impatto sociale del volontariato: ammontano a poco meno di 1,6 milioni di euro i costi figurativi connessi all’attività volontaria e gratuita dei volontari Cri. Questo, in estrema sintesi, è il costo che il "sistema" non deve sostenere per i servizi che Cri Correggio eroga poiché svolti a titolo gratuito. Sono oltre 420 mila i chilometri percorsi dai mezzi Cri per attività nel settore "salute": dai servizi di emergenza-urgenza ed autoinfermieristica (6.075 servizi) ai trasporti interospedalieri (989), passando per i trasporti di pazienti con esenzioni fino alle visite programmate (10.059).

Da aggiungere molte assistenze sanitarie in occasione di fiere, concerti ed eventi in genere: nel 2024 sono stati 105 gli eventi a cui Cri Correggio ha garantito l’assistenza sanitaria. "Come consiglio direttivo – dichiara il presidente Moroni –dobbiamo ringraziare tutti gli operatori. I cittadini, così come le realtà produttive, credono nel nostro operato. E le erogazioni liberali ne sono una chiara dimostrazione. Sta a ciascuno di noi moltiplicare il valore prodotto da ogni singola donazione. E lo vogliamo fare sempre di più e sempre meglio".

Antonio Lecci