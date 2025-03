Croce Rossa di Reggio Emilia, è caos: sciopero, dimissioni e lettere di accuse

Reggio Emilia, 18 marzo 2025 – Uno sciopero senza precedenti di una settimana da parte di alcuni volontari della Croce rossa che si sono astenuti dal turno. E poi ancora dimissioni, un bilancio non approvato ed elezioni supplettive andate deserte.

Volano gli stracci nel comitato Cri di Reggio. Una situazione esplosiva che ha portato addirittura ad una lettera di protesta inviata al presidente del comitato regionale Francesco Zammarchi “sottoscritta da 80 dissidenti”, come si definiscono. Tutti contro la gestione del nuovo consiglio direttivo del presidente Mario Restuccia, confermato al secondo mandato nel maggio scorso. A novembre però iniziano i problemi (anche se – dicono i dissidenti – “si trascinavano già dal primo mandato e la risicata maggioranza con cui ha vinto le elezioni è emblematica del malcontento”) e i soci non approvano il bilancio preventivo 2025.

“Alle richieste di chiarimenti su alcune voci – si legge nella lettera – il consiglio non è stato in grado di rispondere”. Si puntualizza però che “i conti sono in ordine e in sostanziale pareggio come deve essere quello di un’associazione no profit”, ma tuttavia ciò che contestano è “una gestione molto superficiale, non chiara e poco limpida con alcune crepe”.

Il 9 dicembre poi avviene una rottura insanabile fra il segretario del comitato Andrea Alberini e la vicepresidente Beatrice Marmiroli. Quest’ultima il 17 dicembre si dimette dal ruolo e a ruota anche il delegato fiduciario dell’area salute Giovanni Percaldi, Luigi Zaccaro (responsabile manovra salvavita), Barbara Comi (responsabile del vestiario) e Arianna Marmiroli (responsabile alle assistenze). Incarichi che al momento sono stati affidati ad interim agli altri consiglieri del direttivo.

Il 27 gennaio viene indetta un’altra assemblea dei soci, ma anche in questo caso il bilancio non viene approvato. E il 25 febbraio in un’ulteriore seduta arriva la resa dei conti, con una presa di posizione inedita: “Alcuni volontari hanno comunicati che si sarebbero astenuti dal fare i turni in emergenza, servizi ordinari e assistenza allo scopo di sensibilizzare presidente, consiglio direttivo e tutti gli altri soci sulla necessità di trovare soluzioni urgenti alle tante incomprensioni”, si legge sempre nella missiva inviata al comitato regionale Cri.

Una decisione che per una settimana ha messo in difficoltà le turnazioni, tanto che la Cri reggiana ha dovuto ricorrere all’ausilio di volontari di altre sedi della provincia per garantire i servizi. Uno sciopero che è durato circa una settimana, anche se alcuni ancora non hanno dato la disponibilità a rientrare.

“Tanti, per spirito di servizio e per amore di volontariato, dopo pochi giorni sono rientrati”, precisano i sottoscrittori della lettera. A poco è valso un ‘richiamo’ da parte del presidente Restuccia su Mambu, una piattaforma di comunicazione di uso interno ai soci, anzi ha reso tutto ancora più teso: “Non è stato possibile replicare”, chiosano i dissidenti.

I quali alzano ancora il tiro: “Ora nel direttivo, con le dimissioni della vicepresidente, manca una quota rosa. Le regole della Cri non sono rispettate”. Le elezioni supplettive, previste entro ieri, sono andate però deserte: nessuno ha avanzato candidature per il ruolo. Mentre il presidente Restuccia, da noi contattato, ieri ha preferito non replicare. Ma non sarebbe intenzionato a rassegnare le dimissioni che porterebbero al commissariamento del comitato.