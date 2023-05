Croce Rossa, da 157 anni in campo Oggi la città invasa dai ’manichini’

Una settimana di celebrazioni e di attività volte a sensibilizzare la comunità sulla sua meritoria attività. La Croce Rossa nel 2023 compie 160 anni e simbolicamente si festeggivano l’8 maggio in ricordo del fondatore Jean Henri Dunant. Ma quello che rende ancora più prezioso e autorevole tutto ciò, è che la Cri di Reggio Emilia, è uno dei comitati più antichi d’Italia, con la sua costituzione risalente al 1866. Festeggiamenti che sono già iniziati il fine settimana scorso con la visita in Sala del Tricolore, e la consegna della bandiera al sindaco di Reggio, Luca Vecchi, l’apertura della mostra fotografia presso la sede reggiana della Cri e le dimostrazioni delle attività di primo soccorso compiute domenica mattina presso l’Associazione Italiana Ciechi: "Per noi sono fondamentali – spiega il presidente della Croce Rossa Reggio Emilia, Mario Restuccia – E’ determinante cercare di spiegare a tutti l’importanza di come si pratica un massaggio cardiaco, ma soprattutto, ed è quello su cui ci concentreremo anche in un incontro con i bimbi che avremo anche sabato 13 presso la nostra sede in Via della Croce Rossa, cercando di insegnare loro con parole semplici ed efficaci come comporre il 118 in situazioni di urgenza".

Un’opera di sensibilizzazione sulle pratiche di soccorso che sarà al centro del flash mob in programma anche oggi pomeriggio: "Porteremo nelle piazze reggiane cinquanta manichini con altrettanti nostri operatori che mostreranno come si pratica un massaggio cardiaco – prosegue il presidente Restuccia -. L’obiettivo? Quello di far capire a tanti che compiendo in modo corretto delle manovre salvavita, si eviterebbero molti problemi".

Il quadro che se ne ricava, comunque, è di una Croce Rossa reggiana in costante fermento: "Al momento annoveriamo 450 tra volontari e dipendenti, che contiamo di aumentare non appena termineremo i corsi di accesso in programma in autunno – spiega Restuccia –. Abbiamo 9 ambulanze, cui se ne aggiungerà una decima che inaugureremo proprio sabato al termine della fiaccolata che faremo per le vie del centro, la ‘Reggio 10’. E’ vero che noi veniamo identificati con i servizi legati al pronto intervento, ma la nostra attività è molto più ampia e si espande anche a quelle legate alla solidarietà, all’aiuto ai bisognosi e alla Protezione Civile. Poi è chiaro, durante i due anni del Covid, abbiamo vissuto un’operosità ed una disponibilità a darci una mano da parte delle persone fuori dal comune. Un fatto normale, quando si affrontano eventi ‘catastrofici’ come una pandemia. Oggi stiamo vivendo una sorta di flessione che però non considero preoccupante".

I nei, piccoli, allora, quali sono? "In due anni siamo passati da 30 ragazzi che sceglievano la Croce Rossa per svolgere il servizio civile, agli 8 di quest’anno – conclude il presidente Restuccia –. E’ un dato che non compete a me commentare, ma, da cittadino, fa comunque riflettere. Poi le risorse, soprattutto di tempo, che si vorrebbero sempre maggiori. Un esempio? Abbiamo reperti storici e scambi epistolari risalenti all’epoca della fondazione del Comitato reggiano che vorremmo valorizzare, magari allestendo una mostra interattiva. E’ un progetto per il futuro che desideriamo concretizzare appena ve ne sarà l’opportunità".

Ni. Bo.