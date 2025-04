Croce Rossa, doppia festa per Soncini

Una festa particolare alla Croce Rossa di Casina: oggi il presidente del Comitato locale Andrea Soncini compie 50 anni e, nell’occasione, festeggia anche i 30 anni di presenza nel sodalizio della Croce Rossa, oltre al suo compleanno. Una doppia festa a sorpresa per il presidente Soncini: "Non gli abbiamo detto nulla – affermano i volontari e collaboratori della Croce Rossa di Casina – perché è nostra intenzione fargli una sorpresa, fargli gli auguri e cogliere l’occasione per ricordargli il suo percorso nella nostra associazione. Andrea Soncini è entrato 30 anni fa nella nostra associazione come obiettore di coscienza. Da allora c’è sempre rimasto aumentando impegno e responsabilità fino a diventare il Presidente. Per tutto questo vogliamo dirgli semplicemente: grazie Andrea!".

s.b.