Croce Rossa, gli eventi. Domani full immersion sull’educazione stradale

Diversi gli appuntamenti nella Bassa Reggiana in occasione della Settimana della Croce Rossa. A Correggio stasera alle 20,30 a palazzo dei Principi, in centro, si svolge una tavola rotonda sul tema "Prevenire…meglio che curare!", lo stile di vita come alleato per la prevenzione nell’adulto e nell’anziano, domani dalle 9 in zona stadio, giornata di full immersion sull’educazione stradale, per le classi quinta elementare e seconda media, con la partecipazione degli agenti della polizia locale della Pianura reggiana. Sabato 10 maggio dalle 9 in centro mattinata di formazione diffusa in occasione del Mass Training destinato alle scuole superiori del distretto, illustrando i comportamenti da tenere in caso di arresto cardiaco, in qualità di soccorritore "laico", mediante prove pratiche e un approfondimento sull’uso del defibrillatore. A Campagnola il Comune aderisce agli eventi di Croce rossa esponendo la bandiera Cri davanti al municipio. In è paese è da tempo attiva una convenzione con la Cri di Fabbrico per una collaborazione in tema sanitario e di assistenza.

E a Guastalla sabato 10 maggio dalle 8 alle 14 in piazza Mazzini, spazio a dimostrazioni dedicate alle attività di Croce Rossa sul territorio, per conoscere meglio i mezzi utilizzati, tra dimostrazioni pratiche e incontri con volontari e soccorritori. Si tratta di iniziative che portano i cittadini ad avere un contatto maggiore con le attività che la Croce rossa garantisce tutti i giorni alla comunità.

a. le.