Croce Rossa, grande successo per il burraco di solidarietà

Ha ottenuto pieno successo la seconda edizione del torneo di Burraco, a scopo benefico e di solidarietà, che è stato organizzato dalla Croce rossa di Fabbrico negli spazi del locale Parco Cascina. L’evento ha offerto a diverse decine di persone un’occasione di svago ma con un importante obiettivo solidale. Gli appassionati di questo gioco di carte hanno potuto mettere alla prova le loro abilità e contribuire allo stesso tempo a una nobile causa: l’intero ricavato del torneo, infatti, viene destinato alle attività socio assistenziali che la Croce rossa di Fabbrico garantisce sul territorio locale, in particolare nei paesi di Fabbrico, di Rolo e di Campagnola, dove ha competenze dirette. La Cri locale garantisce il servizio di emergenza-urgenza 24 ore su 24, ma ha attivi pure gruppi per trasporti ordinari e per iniziative di prevenzione salute promosse sul territorio.