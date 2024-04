Croce Rossa in festa per i 40 anni

Una festa di comunità, che ha coinvolto circa 250 persone a pranzo e molte altre attraverso l’impegno garantito ogni giorno, 24 ore su 24, per la popolazione che chiede assistenza sanitaria. Si tratta dell’evento che ha celebrato i 40 anni di attività delle sede locale della Croce rossa. Domenica sotto il tendone allestito al parco dei Salici, a Reggiolo, si sono ritrovati tanti associati e loro familiari per un momento conviviale che è stata pure l’occasione per consegnare dei riconoscimenti a volontari ancora in servizio iscritti da 15, 25 e perfino da 35 anni alla Cri locale. Super festeggiati Giorgio Ferrari e Luca Lorenzini, con 35 anni di servizio. E poi Cristian Bosi, Walter Magnani, Luca Rasori, Sergio Visentini (25 anni), Franco Bertacchi, Carolina Finelli, Denis Foroni, Silvia Lugli, Alessandro Cagossi, Nunzio Morselli, Nazzareno Orsini, Luigi Rinaldi, Daniela Sessi, Antonio Vaghi, Giuliano Zambolin e Cristian Chiavolelli (15) A fare gli onori di casa è stato il presidente della Croce rossa reggiolese, Christopher Bonifazi, che ha accolto il sindaco Roberto Angeli, don Mario Pini per la parrocchia locale, fino alla dottoressa Serena Pietralunga, in rappresentanza del pronto soccorso ospedaliero e dell’Azienda Usl, oltre a infermieri e rappresentanti della centrale operativa del 118. Dopo il pranzo è stata tagliata la torta celebrativa della Croce rossa, degustata dai numerosi presenti.

Poi il via alla musica dal vivo, con il concerto dei Blade Cisco, mentre nell’area esterna venivano attivati i vari stand della Croce rossa, in particolare animati dai giovani dell’associazione, dedicati soprattutto alla diffusione del messaggio di solidarietà, disponibilità e servizio che la Cri mette in pratica a livello internazionale. Presentate pure le varie ambulanze a disposizione del gruppo Cri locale, tra cui i due nuovi automezzi donati di recente dalla Comer di Reggiolo, dotate di strumentazioni all’avanguardia necessarie anche per i servizi di Emergenza-urgenza. Annunciato pure il progetto di ampliamento della sede Cri del paese, puntando a maggiori spazi per un’associazione in costante crescita.

Antonio Lecci