Croce Rossa, interpellanza Pd alla Camera

E’ stata citata anche la Croce rossa di Guastalla nella discussione di ieri alla Camera dei Deputati, a Roma, in seguito a una interpellanza urgente sulla gestione della Croce rossa presentata dal gruppo del Pd. I parlamentari Dem – nella campagna elettorale in corso per la Regione Lazio in cui è candidato per il centrodestra l’ex presidente nazionale Cri, Francesco Rocca – evidenziano casi di commissariamento di sedi Cri in varie zone d’Italia, segnalando "difficoltà economiche", "preoccupanti situazioni associative e amministrative", fino al caso di una presunta sottrazione di 135 mila euro dall’ex presidente del comitato Cri di Como…

Tra i casi di commissariamento citati nell’interpellanza viene inserita anche Guastalla, traendo probabilmente da un recente articolo di stampa che elencava sedi Cri in cui c’erano state dimissioni di presidenti.

"Per quanto riguarda Guastalla – spiega l’attuale presidente Francesco Davolio, in carica dal dicembre 2021 – il commissariamento è avvenuto quasi due anni fa per normalissime divergenze su scelte interne. Due dei tre consiglieri del consiglio direttivo si sono dimessi e, in automatico, è scattato il commissariamento con nuove elezioni che, il dicembre successivo, hanno portato alla mia nomina. Ora la Croce rossa di Guastalla ha un suo presidente e un direttivo, ormai da tempo".

Davolio annuncia che è stato già dato incarico a un avvocato di inviare una lettere di rettifica alla testata giornalistica che nei giorni scorsi ha pubblicato la notizia in questione, da cui una trentina di parlamentari del Pd avrebbe preso spunto per l’interpellanza.