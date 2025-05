Croce Rossa, la famiglia si allarga. Operativi quindici nuovi volontari

Si allarga la "famiglia" della Croce rossa di Reggiolo. Si è concluso il percorso di formazione per nuovi volontari avviato lo scorso settembre e che ora ha portato all’ingresso di nuovi quindici associati nel gruppo di soccorsi e di assistenza, sempre attivo a favore della popolazione locale. Al termine dei vari passaggi previsti dal corso, con parte teorica e pratica, ora ci sono quindici nuovi giovani in forza alla sezione reggiolese di Croce rossa. Soddisfazione per i vertici del gruppo, presieduto da Christopher Bonifazi e che negli anni scorsi è diventato una realtà indipendente, che fornisce servizi a Reggiolo, oltre che in altre zone limitrofe, fino ai confinanti territori della Bassa mantovana e modenese, tra cui Gonzaga, Moglia, Novi… con un parco mezzi e apparecchiature di soccorso che si rinnova periodicamente, così come l’aggiornamento della formazione.