Croce Rossa, lezioni di primo soccorso

1 La presentazione

Il 23 gennaio si terrà la serata di presentazione del corso per volontari Croce Rossa di Casina, un impegno importante per offrire un servizio per la propria comunità. Il corso è intitolato: ’Cerchi l’abito per il tuo tempo libero?’

2 Sala dei Principi

L’incontro, promosso dal Comitato di Casina della Croce Rossa, si terrà nella Sala dei Principi, via Matteotti 2 a Casina, proprio nella sede della Croce Rossa locale. Si tratta del quarantesimo corso di primo soccorso organizzato dalla Cri di Casina.