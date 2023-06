Croce Rossa non più notturna Reggiolo fa muro contro l’Ausl E il sindaco chiede di ripensarci

La domenica mattina, in piazza Martiri a Reggiolo, l’ipotesi di chiusura serale e notturna dei servizi di Croce rossa locale è tra gli argomenti più discussi. Una news deflagrata all’uscita dei giornali e che ora passa di bocca in bocca nel comune della bassa reggiana.

Tutti contrari ovviamente i cittadini di fronte a questa ipotesi, proposta a sorpresa nei giorni scorsi dai vertici dell’Azienda Usl.

"Cosa significa che si chiudono sedi perché i servizi notturni non sono molti? Ma in caso di emergenza, dove sono importanti non solo i minuti ma anche i secondi, un minimo ritardo nell’arrivo di un ambulanza può fare la differenza tra vita e morte", il pensiero di molti cittadini. E tutti, in pratica, si dicono pronti a raccolte di firme, ma anche a proteste eclatanti, se l’incontro tecnico previsto per domani non vedrà fare un passo indietro a Azienda Usl, la cui scelta porterebbe al peggioramento del servizio, con ambulanze che a Reggiolo e Bagnolo arriverebbero, sera e notte, con tempi più elevati rispetto a ora, attendendo equipaggi da Correggio, Reggio, oppure da Guastalla, Novellara o Fabbrico.

Il sindaco Roberto Angeli, di fronte a tante prese di posizione di associazioni e cittadini, interviene sull’argomento. E, ovviamente, si schiera a fianco della Croce rossa: "È importante – dice il primo cittadino – che durante l’incontro si possano trovare soluzioni per non perdere il presidio locale e i volontari impegnati a Reggiolo".

Ma perché, pur sapendo qualche giorno prima della scelta, non è intervenuto subito? "Nella presentazione ai sindaci al tavolo della Conferenza territoriale sociale e sanitaria – spiega – non era chiaro cosa avrebbe portato questa riorganizzazione per i presidi delle Cri interessate".

E conclude: "L’auspicio è che, in futuro, prima di arrivare a riorganizzazioni di tale portata possa essere creato un tavolo di discussione con tutti gli interlocutori".

Antonio Lecci