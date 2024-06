Croce Rossa, nuovo direttivo:. Mistrali presidente

"Il futuro ha una lunga storia, proteggiamola". Con queste parole il nuovo presidente della Croce Rossa, Fabio Mistrali, ha spronato tutti i volontari e ringraziato per la propria elezione. Subentra ad Emanuela Camorani, che era al vertice del comitato di Canossa dal 2016. Del nuovo consiglio direttivo fanno parte, come consiglieri, Gino Curini, Veronica Zanoni, Emanuela Camorani e Larissa Curti. "Lascio il comitato in ottime mani – ha detto Camorani –, di persone che hanno a cuore il futuro dell’associazione e dei nostri cittadini. Voglio ringraziare davvero di cuore i volontari, i dipendenti e i consiglieri per avermi supportato con il loro instancabile impegno in questi otto anni, anche nei giorni bui della pandemia. Sono sicura che sapranno dare continuità al lavoro svolto e fare crescere ulteriormente la Cri di Canossa, rafforzando il rapporto con le istituzioni, mantenendo salda l’attenzione alle fasce più fragili della popolazione ma con un occhio sempre più attento ai giovani e all’inclusione sociale".

f. c.