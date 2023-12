Croce Rossa ospitata dal negozio

Un ampio negozio attualmente in disuso che si trasforma in un luogo benefico della Croce rossa, in centro storico a Guastalla, dove vengono venduti pandori e panettoni di alta qualità, oltre ad altre golosità tipiche del periodo natalizio. Accade in via Gonzaga. Un’area commerciale è stata infatti messa a disposizione della locale associazione, dove alcuni volontari preparano i vari pacchi dono. La distribuzione dei dolci natalizi avviene nei giorni del mercato ambulante, il mercoledì e il sabato mattina. "La distribuzione sta andando bene. Abbiamo cominciato in occasione della fiera di fine novembre. Tutto il ricavato – conferma Maurizia Fragni, una delle volontarie impegnate all’interno della struttura in centro – sarà destinato all’acquisto di materiale per potenziale le attrezzature sulle ambulanze in servizio".