Croce rossa, soccorritori in pista al Cerreto

Piste più sicure in montagna con personale di sorveglianza e pronto intervento addestrato. Non basta essere bravi sciatori per prestare il soccorso in pista, occorre seguire un corso mirato a quel tipo di interventi dinamici per dare sicurezza agli infortunati.

In questo periodo di superaffollamento delle stazioni sciistiche di Cerreto Laghi e Ventasso Laghi, soprattutto nei weekend, non mancano gli esperti del soccorso in pista. Oltre alla squadra di intervento con toboga, gestita delle singole stazioni, ci sono gli agenti dello Polizia di Stato appositamente addestrati, carabinieri sciatori e i presidi sanitari: al Cerreto è sempre presenta con ambulanza la Croce Rossa di Carpineti-Baiso e al Ventasso l’ambulanza della Croce Verde Alto Appennino, mentre l’elisoccorso è sempre disponibile per eventuali emergenza: questo è il quadro che garantisce sicurezza.

Il Comitato della Croce Rossa di Carpineti e Baiso, presente al Cerreto dal 2005 con i propri operatori del soccorso piste, anche domenica ha risposto a tre diverse richieste di aiuto, per fortuna non particolarmente gravi: il primo intervento con la presenza della Polizia, al rifugio La Piella e altri due interventi nel pomeriggio sulle piste de La Nuda con traumi facciali di due sciatori rovinosamente caduti. "Non è sufficiente saper sciare per prestare soccorso sulle piste da sci, - afferma Alberto Ovi presidente del Comitato Cri e già sindaco di Baiso - occorre seguire un corso di specializzazione che consenta agli operatori di intervenire in sicurezza. I volontari Cri in possesso di questa specializzazione sono presenti in tutta la Regione. Anche al Cerreto arrivano operatori di altre province e a volte da altre regioni in quanto la Regione Emilia-Romagna fa da capofila. Per accedere a questa specializzazione occorre essere volontario Cri ed aver frequentato tutti i corsi base, quello da operatore d’emergenza e quelli relativi alla sicurezza. Occorre inoltre superare una selezione prima ed un successivo esame poi. Sulle attività al Cerreto possiamo far parlare direttamente i numeri. Durante la stagione 202021 la copertura dei turni su piste si è complessivamente attestata in 85 giorni con 21 operatori impegnati nel servizio".

Il presidente Ovi conclude: "I nostri operatori sono presenti tutti i giorni di apertura della stazione sciistica di Cerreto Laghi. Due gli operatori nei giorni infrasettimanali e 45 gli operatori durante i weekend ed giorni prefestivi. Lavoriamo anche con il personale dell’Arma dei Carabinieri, con cui abbiamo avuto sempre una fruttuosa collaborazione nello svolgimento della nostra attività di soccorso"