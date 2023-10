Croce Rossa: via al nuovo corso

Soccorritori, accompagnatori, centralinisti… sono queste le figure necessarie per far funzionare servizi essenziali per il territorio come quelli che fornisce la Croce Rossa di Canossa.

Lunedì 9 ottobre alle 21, al teatro comunale di Ciano, il comitato locale della Cri presenterà il nuovo corso per diventare volontari, aperto a tutti i cittadini di tutte le età.

Le lezioni inizieranno la sera del 12 ottobre. Per informazioni si può domandare in sede oppure telefonare al numero 366.6511469. La Cri non si occupa sono di soccorso nelle emergenze, ma anche di servizi durante le fiere, le manifestazioni pubbliche e gli eventi sportivi. Inoltre accompagna con i propri operatori le persone fragili a visite mediche o a fare terapie. f.c.