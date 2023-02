Croce Verde, Adolfo Canepari nuovo presidente

È Adolfo Canepari il nuovo Presidente della Pubblica Assistenza Croce Verde di Reggio.

La decisione è emersa dal Consiglio direttivo di martedì sera ed è in continuità con il lavoro svolto negli ultimi anni, dopo le dimissioni annunciate per motivi personali da Rolando Landini. Canepari era vicepresidente ed è entrato nella Pubblica Assistenza nel 2007, subito dopo essere andato in pensione.

Guiderà l’Associazione fino al giugno 2025.

"Abbiamo tanti progetti in corso - dice Canepari -, nell’emergenza -urgenza, trasporti ordinari, trasporti ospedalieri e in tutti gli altri settori in cui siamo attivi, per cui c’è davvero tanto lavoro da fare".