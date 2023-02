Croce Verde al fianco delle famiglie Sostegno e aiuti per chi subisce lutti

di Settimo Baisi

Inaugurata ieri mattina a Castelnovo Monti nei pressi della rotatoria di San Pancrazio, la nuova sede delle Onoranze Funebri Croce Verde Appennino. All’evento hanno partecipato il Presidente di Onoranze Funebri Croce Verde di Reggio Emilia, Domenico Schiatti, il Direttore di Onoranze Funebri Croce Verde Reggio Emilia, Stefano Bigliardi, Direttore di Onoranze Funebri Croce Verde Appennino, Michele Corsini, il Sindaco di Castelnovo Monti, Enrico Bini, il Presidente del Parco Nazionale, Fausto Giovanelli e per la Regione Emilia-Romagna il Capo della segreteria del Presidente, Giammaria Manghi, coordinatore il giornalista Gabriele Arlotti. Presenti inoltre il Sindaco di Toano e, in veste di Presidente dell’Unione Montana dell’Appennino, Vincenzo Volpi oltre a monsignor Guiscardo Mercati che ha benedetto i locali. Tra gli intervenuti il direttore Michele Corsini che ha precisato: "Oggi siamo una realtà fortemente radicata in Appennino, e vogliamo essere sempre più vicini al territorio e alle persone. Noi intendiamo da sempre la nostra professione come un gesto di prossimità e sostegno a chi si trova in un momento molto difficile per la perdita di un proprio caro. Questo ci ha spinto a riqualificare un’area di viale Enzo Bagnoli in un luogo significativo, molto vicino anche all’Ospedale, che presentava uno stabile vetusto, mentre ora grazie all’investimento di Onoranze Funebri Croce Verde Appennino, è stato realizzato un edificio moderno e confortevole, un ufficio che sarà sempre a disposizione per la comunità di Castelnovo, dove approda il brand Onoranze Funebri Croce Verde Appennino, ma sarà anche un punto di appoggio per tutte le imprese del nostro gruppo in Appennino (ovvero le Onoranze Corsini di Toano, Onoranze Coloretti di Villa Minozzo, Onoranze La Rosa di Baiso e Casina, Onoranze Daviddi di Carpineti, ndr). Un ufficio aperto per tutti coloro che si troveranno a Castelnovo avendo subito un lutto. Ora abbiamo una sede accogliente".

Hanno aggiunto Domenico Schiatti e Stefano Bigliardi: "Con questa nuova struttura facciamo importanti passi avanti: oggi Onoranze Funebri Croce Verde con la sezione Appennino, contano oltre 60 dipendenti, di cui più della metà sono residenti nel territorio della montagna. Si tratta di personale di alto livello: tutti dipendenti sensibili, attenti e grandi lavoratori". Il Presidente Schiatti ha concluso: "Ci stiamo già muovendo per sostenere altri progetti di valore per la popolazione: Onoranze funebri intende sostenere progetti sociali e sanitari sul territorio, che vadano a beneficio di tutti. Vorremmo ad esempio poter incontrare a breve la Direzione sanitaria dell’Ospedale Sant’Anna, per sostenere la riqualificazione della zona dell’obitorio". Queste le conclusioni di Bigliardi e Corsini: "Quando parliamo dei valori che mettiamo nella nostra attività, intendiamo i servizi per essere vicini a chi deve affrontare un momento difficile, come la perdita di un proprio caro: siamo l’unica realtà del nostro settore che offre anche un supporto psicologico gratuito alle famiglie per accompagnare l’avvio della fase di elaborazione del lutto. Ora, con questa nuova struttura, siamo aperti a qualsiasi progetto umanitario, sociale e sanitario che associazioni come le Pubbliche Assistenze del territorio, le Croci Rosse o altre realtà del volontariato siano intenzionate a realizzare in Appennino".