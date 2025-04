Croce Verde: eletti i nuovi vertici: "Insieme per il bene della comunità"

Si sono svolte nei giorni scorsi le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo della Pubblica Assistenza Croce Verde di Reggio Emilia e Albinea. Ha partecipato alle elezioni una lista unica, nell’ottica di lavorare nella direzione dell’unità di intenti, che candidava il gruppo formato da: Domenico Schiatti, Maria Teresa Cozza, Marina Grassi, Luciano Borella, Piero Fontana, Danilo Ferri, Daniela Paterlini. I voti favorevoli alla lista sono stati centonove, nove i nulli e sette le schede bianche.

In seguito il nuovo Consiglio direttivo ha eletto presidente Maria Teresa Cozza e Domenico Schiatti come vice-presidente.

"Ringrazio tutti – afferma la neo-presidente Maria Teresa Cozza – per la fiducia che mi hanno voluto accordare: dopo un periodo che è stato complesso e non facile, per l’associazione e per me personalmente, ho deciso di mettermi di nuovo a disposizione con l’obiettivo di lavorare insieme per fare il bene di Croce Verde e della comunità alla quale siamo storicamente e profondamente legati, per essere vicini a chi ha bisogno di soccorso e assistenza, che è il senso primario del nostro impegno".

c. c.