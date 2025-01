Croce Verde, il nuovo corso per volontari

Il 16 gennaio inizierà il nuovo corso per diventare volontari della Croce Verde di Reggio e Albinea. Per partecipare basta avere almeno 16 anni. Iscriversi al corso per entrare nella famiglia di Croce Verde Reggio e Albinea è molto semplice: è sufficiente compilare un modulo online presente sul sito dell’associazione oppure contattare la pubblica assistenza al numero unico 0522/3200. La scadenza per le iscrizioni sarà il 15 gennaio. La pubblica assistenza è composta da molti ruoli: dal rispondere al telefono all’accompagnare pazienti da un ospedale a un altro, dal fare formazione nelle scuole al fare assistenza passando per aiutare durante eventi e manifestazioni.

Croce Verde ha sempre la necessità di inserire nuovi volontari nell’organico per garantire la continuità e l’alto livello dei servizi. Dedicare un po’ del proprio tempo al volontariato, anche quando se ne ha poco a disposizione, significa svolgere un ruolo prezioso per la collettività. Fondamentale è ricevere una formazione che metterà tutti i partecipanti al corso in condizione di salvare delle vite.

m. b.