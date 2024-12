Croce Verde, spese coperte per la nuova ambulanza

Sotto l’albero, uno dei migliori regali che potessero arrivare. Grazie ad un prezioso contributo della Fondazione Manodori di Reggio sono state coperte le spese per una nuova ambulanza a favore della Croce Verde Alto Appennino. Ad inizio 2024, il comitato di Croce Verde del comune di Ventasso aveva presentato alla Fondazione un progetto relativo alla richiesta di contributo per l’acquisto di una nuova ambulanza: nei giorni scorsi la conferma che la richiesta è stata accolta positivamente, con conseguente concessione di un contributo di 15.000 euro. L’ambulanza, già acquistata ed inaugurata, è un Fiat Ducato completamente attrezzato per gli interventi di emergenza urgenza e per i trasporti ordinari. "La recente riforma regionale sull’emergenza urgenza ha soppresso l’ambulatorio di Guardia Medica presente a Busana - fa notare il presidente della pubblica assistenza di Ventasso, Federico Franchini - la nostra associazione è diventata, ancora di più, un servizio fondamentale, nonché l’unico presidio sanitario 24 ore su 24 presente sull’intero territorio comunale".

Cesare Corbelli