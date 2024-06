Croce Verde, una fermata del bus: "È un servizio ai tanti utenti. Passano mille persone al giorno"

Da settembre sarà attiva una nuova fermata del servizio di trasporto pubblico al quartier generale della Croce Verde nell’omonima via. Attualmente infatti, la fermata più ‘vicina’ è alla Coop di Baragalla, dove c’è il capolinea dei bus, ma da qui alla Croce Verde ci sono 700 metri da percorrere a piedi e non in sicurezza vista la strada ad alto scorrimento che da via Tenni porta a via Inghilterra.

"Abbiamo fatto questa richiesta – spiegano direttore e presidente di onoranze funebri Croce Verde, Stefano Bigliardi e Domenico Schiatti – per dare un ulteriore servizio alle persone che vengono qui. Per ogni servizio funerario ci sono in media 200 persone al giorno e, contando chi ci lavora e i volontari, parliamo di un luogo di passaggio per mille persone. Ci sembrava giusto dare l’opportunità di arrivare qui in autobus per diversi importanti motivi: in primis perché sono in particolare gli anziani ad avere accesso ai nostri servizi e che magari non possono guidare. E poi anche per un discorso di sostenibilità ambientale tra ridurre le vetture in circolo e avere meno auto nel parcheggio. Quindi pure per i nostri dipendenti e volontari che avranno un’alternativa di trasporto per arrivare qui".

Una fermata dei bus che servirà non solo per la casa funeraria, ma anche per la casa di riposo e la parrocchia vicina. "Vogliamo ringraziare personalmente l’assessora alla mobilità Carlotta Bonvicini che ha reso possibile tutto ciò. Senza il suo ascolto e il suo interessamento per queste necessità, avremmo fatto sicuramente più fatica ad ottenerlo coi tempi che si sarebbero prolungati", concludono Schiatti e Bigliardi.

"Abbiamo preso in considerazione la richiesta – spiega l’assessora Carlotta Bonvicini – per dare sollievo agli utenti, ma anche per un quartiere in espansione e popoloso. La sollecitazione è stata inoltrata all’Agenzia della Mobilità che coi suoi tecnici sta vagliando la soluzione migliore sul percorso modificando la linea 10. Ci sono diverse ipotesi e la più accreditata è quella di allungare il tragitto in via della Croce Verde, facendo una fermata in più, per poi tornare indietro al capolinea alla Coop Baragalla. Da settembre sarà sicuramente attiva".

dan. p.