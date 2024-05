Croce Verde, una nuova ambulanza dalle famiglie Morandi e Magnani

Un momento importante per la Croce Verde di Reggio animerà il centro della città domattina (sabato 18 maggio). L’appuntamento sarà in piazza Prampolini alle 10.30, alla presenza di autorità cittadine e della Regione: sarà inaugurata una nuova ambulanza in memoria delle famiglie Morandi e Magnani. Il nuovo mezzo è stato donato per volere della signora Fabrizia Magnani, deceduta il 4 febbraio del 2022, che ha disposto un apposito lascito. La signora Fabrizia era nata nel maggio del 1927, ed è stata maestra elementare, per poi passare all’insegnamento di musica alle medie in quanto diplomata in pianoforte. È stata per tutta la vita grande frequentatrice di concerti e di spettacoli nei teatri in Italia e anche all’estero: tanti la ricordano ancora come storica abbonata del Valli alle stagioni dei concerti e dell’opera. Nel 2018, con una generosa donazione, era stata anche promotrice del premio ’Fabrizia e Giovanna Magnani’, intitolato a lei e alla sorella: il premio assegna 6 borse di studio ai più talentuosi giovani pianisti del conservatorio Peri-Merulo di Reggio, dove anche lei aveva studiato. Per volontà sua e della sorella, scomparsa prima di lei, ha lasciato il proprio patrimonio per sostenere vari enti benefici reggiani tra cui numerose case di carità.