Crolla un cedro a Rivalta nel cortile della scuola: "Fortuna era chiusa"

"Fortuna che non è successo quando la scuola era ancora aperta". Il pericolo più grosso è stato scampato per pochi giorni. Un grosso cedro infatti è caduto ieri mattina all’interno del cortile delle scuole elementari di Rivalta a Reggio. La grande pianta, crollando, è finita sul vicino parcheggio della gelateria e sul marciapiede a lato della statale 63. Il tutto è accaduto di prima mattina, attorno alle 7. Fortunatamente non erano presenti persone a quell’ora e quindi i danni sono solo di tipo materiale. È stata distrutta la cancellata della scuola e le barriere antirumore presenti sul lato della strada di confine. A intevenire per ripristinare la situazione è stata una squadra dei vigili del fuoco di Reggio, chiamata alle 7,10. Sono state necessarie diverse ore per rimuovere la pianta in sicurezza e ripristinare la situazione.

Fin da subito, sul gruppo Facebook ’Sei di Rivalta se...’, si sono scatenati i commenti di molti cittadini che vivono nella frazione. "Sono fuori di testa. Meno male che è successo durante il weekend. La cura del verde a Reggio è molto trascurata con conseguenze pericolose", scrive una donna. Interviene anche una residente del quartiere: "Sono anni che si chiedeva di potarlo perché era pericolante già da tempo. Io ci abito dietro e quando tirava vento era un pericolo!".