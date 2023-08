Crolla un rudere a Bosco Stop sulla provinciale 476

Un crollo improvviso, e le macerie che cadono sulla strada. Ieri mattina un immobile disabitato, a Bosco di Scandiano, è ceduto in parte. La zona centrale, sopra quello che sarebbe l’arco d’ingresso, si è sgretolata e i resti sono stati posizionati lungo la strada, in un’area delimitata e su cui non è possibile passare. L’edificio in questione si trova in via Bosco, all’altezza del civico 133 dove c’è il ristorante Bosco. Per fortuna nessuno è rimasto ferito e il crollo non ha portato a incidenti sulla provinciale 467, che per ovvie ragioni è rimasta chiusa al traffico per diverse in modo che i vigili del fuoco potessero intervenire. Sul posto si sono recati anche i tecnici della Provincia. Trattandosi di una strada con un’affluenza di macchine abbastanza intensa, l’Amministrazione sta valutando un provvedimento per regolare il traffico ed evitare, in futuro, ulteriori rischi.