Cronista rapinato Una denuncia

Un giornalista reggiano di 70 anni, Pierluigi Ghiggini, direttore di Reggioreport.it, è stato rapinato nella serata di mercoledì sotto i portici di San Pietro nel centro storico di Reggio, mentre filmava una rissa in corso nei pressi di un locale.

Il cronista, stando a quanto ha denunciato alla vicina questura nell’immediatezza, è stato avvicinato da uno dei contendenti, che lo ha strattonato per poi rubargli il telefono e mandarlo in frantumi gettandolo a terra.

Il giornalista si è poi recato a piedi negli uffici di via Dante per denunciare l’accaduto, dato che era rimasto senza telefono e un commerciante della zona si sarebbe rifiutato di aiutarlo nel chiamare i soccorsi.

I poliziotti si sono subito precipitati sul posto e hanno trovato ancora ai tavolini del bar i presunti partecipanti alla zuffa: tra loro anche l’uomo indicato come l’aggressore, in evidente stato di agitazione, anche nei confronti degli agenti.

L’uomo, poi identificato in un 32enne pluripregiudicato per reati contro la persona, patrimonio e stupefacenti, è stato denunciato a piede libero per rapina aggravata e oltraggio a pubblico ufficiale dalla polizia.

Il giornalista ha poi incassato la solidarietà dei consiglieri regionali della Lega, Gabriele Delmonte e Maura Catellani, che hanno anche stigmatizzato il "degrado nel quale è precipitato il centro storico di Reggio".

Vicinanza espressa anche da Marco Eboli, coordinatore comunale FdI di Reggio Emilia, per "l’aggressione subita mentre esercitava il diritto, dovere, di cronaca". E aggiunge: "Il sindaco utilizzi tutte le competenze che ha per contribuire al miglioramento della qualità della vita della città".