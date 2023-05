Cronisti in classe, che festa! I disegni emozionano la giuria

Un colpo d’occhio che mancava ormai da quattro lunghi anni, a causa dell’emergenza sanitaria e delle sue conseguenze. E che ieri mattina al Centro Internazionale Loris Malaguzzi è ritornato, rendendo la festa di premiazione dell’edizione 2023 del Campionato di Giornalismo – Cronisti in Classe piena di entusiasmo, per la massiccia presenza degli studenti delle scuole medie di Reggio e provincia che hanno preso parte al progetto proposto da Il Resto del Carlino.

Una manifestazione scandita dagli applausi delle ragazze e dei ragazzi, felici di essere potuti tornare a festeggiare insieme. Delle tredici scuole in gara, a salire sul gradino più alto del podio è stata la scuola media Lelio Orsi di Novellara, che oltre alla tradizionale targa ha ricevuto un buono da 300 euro da spendere in materiale informatico. Al secondo posto si è classificata la scuola Antonio Allegri di San Martino in Rio (targa e buono di 130 euro), mentre al terzo la Alessandro Manzoni di Reggio Emilia (targa e buono da 100 euro). Il riconoscimento assegnato dallo sponsor Emilbanca (di 300 euro) è andato alla scuola Bismantova di Castelnovo Monti, che ha anche conquistato il primo premio per il miglior disegno. Una novità di questa edizione 2023, maturata dal fatto che ogni anno i giovani cronisti corredano gli articoli con disegni che ne mettono in risalto il talento.

Il premio assegnato da Iren (500 euro) è stato conquistato dalla Dante Alighieri di Bibbiano, vincitrice anche del secondo posto per il miglior disegno. Il terzo premio per il miglio disegno è stato invece consegnato alla scuola Carlo Levi di Campegine. Il premio speciale (riservato a chi si è più attenuto alle ‘regole giornalistiche’) è stato guadagnato dalla scuola Antonio Panizzi di Brescello. Ad aggiudicarsi il premio social, per l’articolo più votato sull’edizione on line del Resto del Carlino, è stata invece la scuola Ezio Comparoni di Bagnolo, con lo scritto "L’adolescenza e la giovinezza di Giacomo Leopardi".

Attestati di partecipazione al progetto sono poi stati consegnati agli istituti Galileo Galilei sede di Massenzatico, Sandro Pertini 2 e Amedeo Savoia Aosta di Reggio Emilia, Giovanni XXIII di Castellarano, Francesco De Sanctis di Poviglio.

A consegnare i premi – oltre ad essere stati componenti della giuria che li ha decisi – la parlamentare Ilenia Malavasi, il sindaco Luca Vecchi e l’assessora all’Educazione Raffaella Curioni del Comune di Reggio Emilia, il presidente della Provincia Giorgio Zanni ( e sindaco Castellarano), la vicepresidente della Provincia con delega alla Scuola Elena Carletti (e sindaca di Novellara) , Arturo Bertoldi per Iren (responsabile Eduiren), Gianluca Gibertini per Emilbanca (vice presidente Area Territoriale). Insieme a loro, il capocronista della redazione di Carlino Reggio, Saverio Migliari.

Stella Bonfrisco