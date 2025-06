Cronisti in classe, il plauso del sindaco Cavallaro

"Con immensa gioia desidero rivolgere a tutti voi le più vive e sincere congratulazioni per la meritata vittoria del primo premio del concorso Cronisti in Classe". Con queste parole il sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro si è complimentato con gli studenti della scuola media Enrico Fermi di Rubiera per l’ottimo risultato raggiunto nel progetto ‘Cronisti in Classe’ a cura del nostro giornale. "Avete saputo distinguervi per passione, impegno e capacità critica. Doti fondamentali per chi vuole raccontare la realtà con serietà e sensibilità. Il vostro lavoro ha dato prova non solo di talento giornalistico, ma anche di maturità e responsabilità, qualità che fanno onore alla vostra scuola e alla nostra comunità". Il sindaco esprime gratitudine anche agli insegnanti che hanno accompagnato questo "percorso formativo e alla redazione de Il Resto del Carlino che con il progetto continua a offrire ai giovani uno spazio importante per esprimersi, riflettere e confrontarsi. Nell’epoca dei social e delle fake news, comprendere il significato e il valore del giornalismo è fondamentale".

m. b.