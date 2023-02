Cronisti in classe, si parte il 7 Tredici scuole medie in gara

di Stella Bonfrisco Da martedì prossimo, 7 febbraio, i nostri cronisti in erba ritornano a raccontare ai lettori di Carlino Reggio le loro storie, lo sguardo che hanno sul mondo e su quello che li coinvolge. Dunque riparte il "Campionato di Giornalismo - Cronisti in classe", organizzato da Il Resto del Carlino e arrivato all’edizione numero ventuno. Un progetto rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Tredici quest’anno le scuole medie di Reggio Emilia che hanno deciso di partecipare alla ‘gara giornalistica’, con articoli, interviste e immagini alla cui produzione già stanno lavorando da settimane: selezionando notizie, scegliendo argomenti da approfondire, scattando fotografie e creando immagini a corredo degli articoli. Insomma: impegnati nella redazione di intere pagine – tre per ogni scuola - che saranno pubblicate sul nostro quotidiano. L’ultima delle 39 uscite in calendario il 24 maggio. E a seguire – questa volta, dopo tre anni, con una marea di ragazzi presenti – ci sarà l’ormai tradizionale festa di premiazione, con l’assegnazione dei premi consegnati dalla giuria e dagli sponsor. Senza dover più rinunciare, per colpa della pandemia, alla presenza vivace delle ragazze e dei ragazzi: i veri protagonisti di quest’avventura. Confermato il prezioso supporto di Iren ed...