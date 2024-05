Crossroad, i grandi del jazz al teatro Asioli

Il jazz internazionale sbarca nuovamente a Correggio, con il teatro Asioli che per un paio di settimane si trasforma in un contenitore di musica di qualità. "Correggio Jazz" prende il via oggi, con eventi fino al 31 maggio, nell’ambito della rassegna Crossroad. Il primo weekend si apre stasera alle 21 col quartetto Extended Singularity del trombettista Fulvio Sigurtà e del pianista Stefano Onorati, due esempi della qualità assoluta del jazz italiano che, dopo l’esperienza in duo, hanno allargato la loro musica al quartetto, coinvolgendo altre due eccellenze come il contrabbassista Gabriele Evangelista e il batterista Alessandro Paternesi.

Il risultato è una musica che si mantiene con incantevole naturalezza in equilibrio tra toni trasognanti e lirici e momenti di impeto vigoroso, in cui si respira senso di vicinanza, di calore ed empatia.

Domani sera spazio alla star della batteria Roberto Gatto con il suo ultimo progetto "Time and Life. La musica di Tony Williams". Dal 1975 Roberto Gatto si è imposto come l’esempio più rappresentativo della batteria jazz italiana. Le sue indiscutibili doti tecniche lo hanno reso uno dei batteristi più ricercati in Italia e non solo.

Sabato sera tocca al trio composto da Ernst Reijseger al violoncello, Harmen Fraanje al pianoforte e Mola Sylla (voce, m’bira, xalam), la cui musica si muove tra una sorta di arcana contemporaneità e magiche sonorità etniche e selvagge. A chiudere il denso fine settimana, la On Time Band, in versione "big", con una decina di allievi partecipanti ai seminari correggesi, che domenica sarà impegnata in una produzione originale, un omaggio alla musica di Carla Bley e della Liberation Music Orchestra.

Nei giorni successivi attesi artisti come il trio di Uri Caine, con la cantante Barbara Walker, il trio del pianista cubano Roberto Fonseca, quello del pianista svedese Martin Tingvall con l’anteprima nazionale del suo ultimo album, lo spagnolo Daniel Garcia, interprete di una musica potente che spazia tra flamenco, tradizione jazz, ritmi latini, rock, gli Zenophilia del batterista Zeno De Rossi, con il gran finale affidato al quartetto di Cyrille Aimée e al trio del pianista cubano Harold López-Nussa.

Ingresso ai concerti a 15 euro (studenti a 8 euro), abbonamento a tutti gli spettacoli a 99 euro. Informazioni: tel. 0522-637813 (info@teatroasioli.it, www.correggiojazz.it).