Crossroad porta a Correggio il jazz di alta qualità

Stasera alle 21, al teatro Asioli di Correggio, prende il via una lunga serie di concerti della rassegna "Crossroad", con eventi musicali di altissima qualità fino al primo giugno, con una decina di serate in programma nella sala spettacoli correggese.

Si comincia oggi con "Drumpet", con protagonisti Lorenzo Tucci alla batteria, Fabrizio Bosso alla tromba e Daniele Sorrentino al contrabbasso.

Apparso su disco nel 2014, "Drumpet" permette a Tucci di tornare alle origini del ritmo, unendo i tamburi, strumenti musicali tra i più antichi, alla voce umana, egregiamente rappresentata dalla tromba di Fabrizio Bosso.

Ai timbri gravi e asciutti di Tucci, ai suoi ritmi tribali e avvolgenti, Bosso risponde con sonorità a volte cristalline, a volte profonde e calde.

Si creano così brani originali, pezzi folk, improvvisazioni totali, repentini assalti rock eseguiti con una maturità espressiva perfezionatasi in una ventina d’anni di collaborazione tra questi due protagonisti del jazz italiano.

Tucci, non nuovo a esperienze come leader, è tra i più affermati batteristi italiani: è stato uno dei fondatori dell’High Five Quintet, con il quale ha inciso due fortunati dischi per Via Veneto Jazz, ha preso parte al best seller "Handful of Soul" del cantante Mario Biondi, ha militato nel quintetto Trumpet Legacy codiretto da Bosso e Flavio Boltro ed è batterista di riferimento per varie formazioni non solo di Bosso ma anche di Rosario Giuliani.

Ingresso a 15 euro (ridotto per under 30 a 8 euro). L’abbonamento a tutti i concerti costa 99 euro, il carnet di sei concerto viene proposto con un 20% di sconto sul totale.

Per informazioni ci si può rivolgere alla biglietteria del teatro Asioli: tel. 0522-637813 (via mail a [email protected] oppure www.correggiojazz.it).

Antonio Lecci