Crossroads riaccende le luci. Si comincia con Melingo

Il festival Crossroads, alla sua edizione numero 25, torna in scena in Emilia-Romagna, dal 3 marzo al 13 luglio con tappe in oltre venti Comune, con sessanta concerti e oltre 400 musicisti.

A Casalgrande il via della rassegna, il 3 marzo, al teatro De Andrè, con Melingo (foto) in concerto, seguito il 7 marzo dal live di Sarah McKenzie.

In terra reggiana appuntamenti pure al teatro di Correggio dal 16 al 31 maggio, con una dozzina di concerti con artisti come Roberto Gatto, Fulvio Sigurtà, On Time Band, Uri Caine Trio, Roberto Fonseca Trio, Daniel Garcia, Curille Aimèe Quartet, il trio di Harold Lopez-Nussa, con musica di qualità e protagonisti di livello internazionale.