Crostolo e Mirabello, le ciclabili risorgono

Un biliardo. Non solo: via le transenne da una parte e dall’altra del ponte. Una gioia per ciclisti, jogger ‘della domenica’ e passeggiatori che da qualche settimana possono tornare a farlo in piena sicurezza, attraversando il ponte sul crostolo in prossimità del parco delle Caprette, al termine di viale Pietro Fornaciari, un’arteria ad altissimo scorrimento di auto e camion, in prossimità della rotonda che si interseca con la Statale 63 all’altezza del quartiere Baragalla.

Il 10 di novembre il Carlino, raccogliendo varie segnalazioni di cittadini che frequentavano e tuttora frequentano il parco più importante della città, aveva svolto un reportage in cui veniva evidenziato il grave stato di dissesto in cui versava quel particolare tratto di pista ciclabile che poi sfocia in uno dei tanti sentieri che caratterizzano il parco delle Caprette e lo rendono oltre che un ‘polmone verde’ della città anche una meta ambitissima per tutti coloro che vogliono correre o andare in Mountain Bike: il ponte risultava chiuso, quindi inaccessibile, su entrambi i lati dello stesso, e una parte consistente, praticamente franato, rendendo la percorrenza estremamente pericolosa per chiunque volesse avventurarvisi sopra. Una situazione ‘kafkiana’ in cui ciclisti e pedoni erano costretti a camminare sulla strada con auto e camion che sfrecciavano al loro fianco.

Ebbene, una ventina di giorni fa i primi lavori di ripristino sull’altro versante del ponte. Lì sono stati eliminati gli sfalci che arrivavano all’interno della zona di carreggiata adibita ai cicli e motocicli. Poi ci si è dedicati alla parte più complicata, quella dell’altro lato, con la ‘frana’ da ripristinare. Un lavoro portato a termine egregiamente: due ‘pezze’ di asfalto, nero e liscissimo, si scorgono in bella evidenza proprio dove erano presenti i punti più critici, il terreno franato è stato ripristinato, le erbacce eliminate e, soprattutto, sono state tolte le due transenne che impedivano l’accesso al ponte: che oggi è perfettamente percorribile.

Non solo, pochi giorni fa si sono svolti anche lavori di potatura di rami e siepi che stavano impedendo il passaggio sui sentieri adiacenti e la pulitura degli stessi da erbacce e foglie cadute. Ma non è finita, anche un’altra ciclabile finita nel mirino dei cittadini per il suo stato di dissesto, quella che costeggiava lo stadio Mirabello – due linee gialle disegnate su cubetti di porfido divelti, rotti. Un tratto costellato da buche di varie dimensioni – verrà riportata a piena efficienza. Sono infatti appena conclusi i lavori di pieno e completo ripristino della zona proprio sotto alla tribuna centrale dello stadio, quella, per intenderci, dove accedono i giocatori di rugby impegnati nelle varie partite del ValoRugby e gli iscritti alla Reggiana Boxe per andare in palestra. Un’area, in cui ciclabile e marciapiede, una volta terminati i lavori, torneranno perfettamente percorribili e sicuri.

Ni. bo.