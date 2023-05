Crostolo e Secchia gonfi d’acqua Il Po risale ma resta sotto lo zero

Lenta crescita del livello del Po, alimentato dalle precipitazioni di questi giorni. Ieri pomeriggio la quota all’idrometro AiPo di Boretto ha raggiunto gli 80 cm. sotto lo zero. Aumenta la portata idrica del fiume, che però resta abbondantemente sotto le quote di guardia (foto). Ieri sono stati effettuati pure controlli da parte dei carabinieri. Attenzione puntata sul Secchia, con il livello che in alcuni punti ha superato la prima fase di attenzione, senza però provocare allarmi. L’Enza ha avuto un incremento notevole tra la mezzanotte e il pomeriggio, passando da 4,73 metri a quasi quota otto metri. Ma distante dalla quota di prima attenzione. Ieri mattina è cresciuto rapidamente il livello del Crostolo, sfiorando la prima soglia di attenzione a Cadelbosco per poi ridiscendere per rientrare a quote "tranquille".