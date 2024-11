Crostolo, l’ira dei comitati:: "Quell’alveo va pulito"

A quasi un mese e mezzo dall’alluvione che ha interessato parte del territorio della Bassa, i comitati Aria Buona e Aria Pulita di Gualtieri e di Cadelbosco Sotto tornano alla carica per chiedere ad AiPo, ente incaricato della sorveglianza idraulica, i necessari interventi urgenti per rimuovere i cumuli di materiale che si sono depositati negli alvei del torrente Crostolo e del canale Tassone a seguito della piena. I cittadini dei comitati, presieduti da Paolo Ferrarini e Claudio Giacca, sostengono infatti che in caso di piena, anche non significativa a livello di portata idrica, "la presenza di questo materiale comporterebbe pesanti ripercussioni sul deflusso delle acque". Per questo chiedono ad AiPo "di predisporre con la massima tempestività un piano di lavori per la rimozione nel più breve tempo possibile del materiale flottante e la pulizia degli alvei, lungo il torrente Crostolo e canale Tassone fino alla loro foce, oltre a comunicare le tempistiche previste per il piano". Nei giorni scorsi questi stessi argomenti erano emersi nel corso di una affollata assemblea pubblica organizzata dagli stessi Comitati nella sala civica di palazzo Greppi, a Santa Vittoria di Gualtieri, in cui si è parlato di quanto accaduto, delle cause e di come prevenire simili situazioni in futuro. Della pulizia degli alvei dei corsi d’acqua si parla ormai da danni, con periodiche sollecitazioni dei cittadini, soprattutto di Santa Vittoria, la frazione che è attraversata proprio dal torrente Crostolo, con gravi rischi in caso di piene del corso d’acqua.

Antonio Lecci