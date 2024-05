Crotti e Ottaviani primeggiano nel weekend

Il Trofeo Meliconi ha aperto sabato l’attività agonistica del fine settimana del Matilde Golf. Piergiovanni Crotti ha vinto grazie a un giro in 82 colpi. In prima categoria Paolo Angelini (34) ha superato di misura Riccardo Ottaviani, in seconda Marcello Pecchielli (38) ha avuto la meglio su Gabriele Lottici (35) mentre in terza una strepitosa Manuela Catellani (47) non ha lasciato speranze agli avversari lasciando il bravo Luca Bertolotti, 2° classificato, a ben 9 lunghezze.

Domenica oltre 120 giocatori hanno preso parte alla gara Cantina Altemasi Trento DOC. Riccardo Ottaviani ha confermato il buon momento vincendo con 78 colpi così come ha fatto Piergiovanni Crotti (31) 2° classificato in prima categoria alle spalle di Lorenzo Montanari, vincitore a pari punti. In 2ª Stefano Azzali (41) ha lasciato a un colpo Max Fornaciari mentre in 3ª Sauro Davolio Marani (40) si è imposto al termine di un avvincente testa a testa con Corrado Storchi (40). Al Golf San Valentino Matteo Beretti ha vinto la Apollo Pro Logic Golf Cup con 83 colpi. A Riccardo Sghendoni (36) Daniele Sghendoni (40) e Daniela Gazzotti (40) i premi netti.

Andrea Ronchi