Crudo si insedia e parla agli agenti

Si è insediato ufficialmente ieri il nuovo comandante della polizia locale del corpo unico della Bassa Reggiana. Francesco Crudo, 52 anni, che arriva dalla polizia locale di Modena. Sostituisce il comandante Alberto Sola. Ieri ha incontrato agenti e ispettori, in un primo incontro (nella foto) finalizzato soprattutto ai saluti. "Dobbiamo essere votati all’ascolto delle persone e delle loro necessità", ha rimarcato il nuovo comandante nel suo discorso di insediamento. E ha spiegato come il "portare una divisa" significhi essere riconosciuto dalla gente come un mezzo di aiuto, di soccorso, di risoluzione di problemi. Francesco Crudo vanta oltre 25 anni di esperienza professionale alla polizia locale di Modena, dove è stato assunto nel 1997 e dove ha ricoperto più ruoli nella sua carriera lavorativa, comprendendo anche il controllo di vicinato e il coordinamento di varie attività.