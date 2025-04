Csi Reggio Emilia celebra 80 anni con una grande festa in Piazza Prampolini

Giochi, sport, divertimento, storia e musica: sarà festa per tutte le età quella del Csi. Gli 80 anni sono un traguardo memorabile: non fa eccezione la sezione reggiana del Centro Sportivo Italiano, che proprio quest’anno spegne 80 candeline. È stato svelato in conferenza stampa il programma della grande festa che avrà luogo in Piazza Prampolini e in Piazza Casotti sabato 17 maggio: ci saranno iniziative fin dal mattino con le scuole coinvolte (quarte e quinte elementari e prime medie), poi la merenda e premiazioni; al pomeriggio ecco diverse società sportive protagoniste con la cittadinanza. La piazza sarà allestita con stazioni dedicate a sport diversi (Decathlon fornirà il materiale, così come alcune società) e con un palco per l’intrattenimento (ci sarà anche Radio Bruno). Non solo un villaggio dello sport: in serata ecco i dj set per far festa. Prima di entrare nel dettaglio: ha preso parola anche il presidente del Csi reggiano Alessandro Munarini.

"Gli 80 anni sono pure una responsabilità: i predecessori ci hanno lasciato una storia. Più che un bellissimo traguardo, infatti, lo definirei una staffetta: dobbiamo rendere onore al passato correndo verso il futuro, mantenendo alti gli obiettivi. Quella del 17 maggio sarà una festa particolare e difficilmente ripetibile". Alla conferenza erano presenti anche Luca Simonelli (coordinatore di progetto), Giammaria Manghi (coordinatore in Regione delle politiche sportive), Valentina Serri (responsabile della comunicazione del Csi e co-coordinatrice del progetto), diversi collaboratori (enti come la Fondazione per lo sport, lo sponsor tecnico Decathlon) e varie società sportive. Presente anche Stefania Bondavalli, assessora all’economia urbana e allo sport del comune di Reggio, e ha detto che "Sarà un evento importante perché riporteremo lo sport nel cuore della città". I ragazzi di Wave Project e Gfu animeranno alla sera piazza Casotti con aperitivo e piano bar (era sorta qui la prima sede del Csi; al pomeriggio proprio lì ci sarà una mostra fotografica); poi dalle 21.30 proseguirà la festa a cura di "Bombonera". Piazza Prampolini sarà allestita anche con vari gazebi: saranno disponibili gadget e altro. Non tutto è stato svelato: ci saranno sorprese per la cittadinanza che verranno snocciolate nelle prossime settimane. Sono previste premiazioni, esibizioni e ospiti per un compleanno memorabile per il Csi reggiano: nella scorsa stagione contava più di 57mila tesserati e più di 300 società affiliate.