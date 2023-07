Csm, a Reggio 4 Magistrati in Meno, Presto Dimezzata la Procura

Sarà presto dimezzata la Procura di Reggio che tra dieci giorni dovrà fare a meno di due pm. Mentre da settembre-ottobre altri due magistrati andranno via e fino a inizio anno prossimo mancheranno ben quattro persone. Il Csm ha infatti designato i quattro sostituti che andranno a colmare le lacune d’organico, ma che si insedieranno solo a gennaio 2024 dopo aver ultimato il tirocinio, quindi alla loro prima esperienza a pubblici ministeri.

Il prossimo 10 luglio lasceranno i loro uffici del palazzo di giustizia di via Avvenire Paterlini le dottoresse Laura Galli e Giulia Stignani, assegnate alla vicina Procura di Modena. Da capire se la prima continuerà a seguire il processo Saman – essendo titolare del fascicolo d’inchiesta sin dagli albori – oppure se il procuratore capo Calogero Gaetano Paci deciderà di passarlo a qualche altro sostituto.

A fine settembre invece andrà via il sostituto procuratore Marco Marano assegnato a Potenza. Sia Marano sia Stignani hanno lavorato al fascicolo che ha portato all’inchiesta sui presunti appalti pilotati in Comune a Reggio, dunque si dovrà capire le sorti anche di questo processo. Lo stesso Marano ha in mano altre importanti inchieste quali la strage di Gaida e l’indagine ‘The Mask’ sul maxi sequestro di mascherine anti-Covid all’Ausl durante la pandemia.

Infine, valigia pronta per fine ottobre per Giacomo Forte che andrà a Mantova, ma dall’altra parte del banco; infatti si insedierà in veste di giudice penale, avendo da tempo chiesto di passare dalla magistratura inquirente a requirente.