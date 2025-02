Cuccarini e Scifoni in scena al Valli

Lorella Cuccarini e Giovanni Scifoni sono i protagonisti del musical "Aggiungi un posto a tavola", che andrà in scena al Teatro Valli: stasera e domani alle 20.30, ancora domani e domenica 23 febbraio alle 15.30. Il musical, che nel 2024 ha festeggiato i cinquant’anni dal suo debutto, è una tra le più note commedie musicali di Pietro Garinei e Sandro Giovannini, scritta tra il 1973 e il 1974 con Iaia Fiastri, liberamente ispirata al romanzo "Dopo di me il diluvio" di David Forrest. Le musiche sono di Armando Trovajoli e la regia originale, di Pietro Garinei e Sandro Giovannini, è in questo allestimento ripresa da Marco Simeoli.

Info: www.iteatri.re.it