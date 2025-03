Cucchiarini ’abbonato’ all’Ariosto

È il protagonista di due spettacoli di prosa, nella stagione dei Teatri. L’attore reggiano Giusto Cucchiarini è in scena stasera e domani al Teatro Ariosto con "La pulce nell’orecchio", commedia di Georges Feydeau, diretta da Carmelo Rifici. E di nuovo all’Ariosto il 15 e 16 aprile in "Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro" di e con la regia di Emanuele Aldrovandi, anche lui reggiano. "È bellissimo per un attore ritornare nella propria città. Farlo due volte nella stessa stagione è davvero una grande gioia. Una coincidenza fortunata", confida Giusto Cucchiarini.

Giusto, lo spettacolo di stasera vede sul palco dodici giovani attori. Non capita spesso.

"Esatto, un cast davvero numeroso. Carmelo Refici è innamorato della recitazione, degli attori e di tutte le possibilità che questi possono esprimere. E infatti questo spettacolo è un atto d’amore al teatro, all’arte scenica in tutte le sue forme e i suoi linguaggi. Al centro della rappresentazione c’è l’attore. Refici è stato a lungo direttore della scuola di recitazione del Piccolo di Milano e lavorare con lui è stata una grande occasione di crescita".

"La pulce nell’orecchio" è un vaudeville di Georges Feydeau. In questo allestimento come viene portato in scena?

"Il testo originale, una raffinata critica alla classe borghese dell’epoca, è stato tradotto e adattato dallo stesso Refici insieme a Tindaro Granata (anche tra gli interpreti). Un adattamento che punta molto sui linguaggi possibili che un attore può esprimere. Anche attraverso la musica: il canto e il suono di strumenti. Il risultato è una giostra, un carrozzone pieno di divertimento che gioca sull’approssimazione della lingua, che può prestarsi a malintesi. Refici e Granata hanno rivitalizzato il testo, rendendolo molto contemporaneo. Vale la pena di vederlo".

Tra un mese la potremo rivedere di nuovo sul palcoscenico del Teatro Ariosto.

"Sì, in ’Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro’. Un testo scritto e diretto da Emanuele Aldrovandi. Io ed Emanuele siamo entrambi reggiani, ci conosciamo da quando a Milano frequentavamo l’accademia Paolo Grassi e collaboriamo da diverso tempo. In questo spettacolo teatrale si invita a riflettere sulle aspettative che spesso ci sono rispetto al lavoro, al futuro dei figli. Scambiandole a volte con il raggiungimento della felicità".