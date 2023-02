Reggio Emilia, cani meticci venduti come di razza: 50 cuccioli sequestrati

Indagini dei carabinieri forestali

Reggio Emilia, 10 febbraio 2023 – Sei persone indagate per truffa, frode nell’esercizio del commercio, oltre a vari falsi ideologici in atti pubblici commessi da veterinari privati di fiducia che, con la complicità degli allevatori, avrebbero redatto la documentazione di identificazione e tracciabilità dei cani dichiarandone in maniera fraudolenta l’appartenenza a numerose razze tra le più in voga. E’ l’operazione Hello Spanks condotta dai carabinieri forestali, coordinati dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, sulla vendita di cuccioli. L’operazione ha portato al sequestro di una cinquantina di cani.

Il sequestro è stato convalidato, con gli animali restituiti agli indagati, ma con la possibilità di essere commercializzati solo come meticci, in quanto senza pedigree. I cuccioli dotati di pedigree sono stati invece mantenuti in sequestro probatorio. Gli accertamenti genetici sulle cucciolate hanno rivelato che solamente tre dei nove cuccioli sottoposti a test parentali sono realmente figli di fattrici e stalloni presenti in allevamento, indicati come tali dagli stessi indagati e identificati nella documentazione presentata ad Enci per il rilascio del pedigree.

Per quanto accertato, tutti i pedigree relativi sulle restanti cucciolate sono stati immediatamente bloccati dall’Enci, che provvederà a comunicare quanto accaduto agli ignari acquirenti, i quali potranno così sporgere querela per la truffa subita. L’indagine è partita dalla denuncia di un acquirente, in seguito al decesso del cane per malattia ereditaria. Gli inutili tentativi di ottenere informazioni sulla salute dei “parenti” ha convinto a segnalare i fatti ai carabinieri forestali. E l’incrocio di dati e informazioni ha fatto emergere le irregolarità, con cani presentati come “di razza” che in realtà non lo erano. Le indagini proseguono anche con la raccolta delle testimonianze tra gli acquirenti truffati.