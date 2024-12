Cucciolo di istrice in salvo. “Sarebbe morto di freddo”

San Polo (Reggio Emilia), 22 dicembre 2024 – Istrice in difficoltà a causa del freddo salvato da due cittadini e da Ivano Chiapponi, responsabile del Rifugio Matildico di Caverzana di San Polo. Nei giorni scorsi un cucciolo di istrice in ipotermia è stato notato, nel comune di San Polo, da due uomini che hanno poi allertato il Rifugio Matildico.

Chiapponi ha poi raggiunto la zona in cui si trovava l’animale, recuperato e trasferito nel centro di Caverzana per tutte le cure e l’assistenza del caso.

“È stato stabilizzato e visitato dal veterinario – dice Chiapponi –. L’istrice sta mangiando, ma le sue condizioni non sono ancora buone. Speriamo in una sua ripresa per poi effettuare, nei prossimi mesi, la sua liberazione in primavera”.

Quando è arrivato al Rifugio il cucciolo “era già in ipotermia: fortunatamente è stato trovato da queste persone che hanno lanciato l’allarme. Tra l’altro non è il periodo abituale delle nascite degli istrici”.

Chiapponi e i suoi collaboratori sono ora al lavoro ogni giorno per cercare di salvarlo. In questi giorni, a causa anche delle condizioni del tempo, il Rifugio Matildico è stato spesso attivato per operazioni di soccorso e recuperi. “Tanti sono gli interventi compiuti nelle ultime settimane – conferma Chiapponi –. Probabilmente i daini stanno cercando di raggiungere le abitazioni per cercare del cibo. Venerdì mattina sono intervenuto nella zona di La Vecchia-Montalto di Vezzano per liberarne uno rimasto intrappolato in una recinzione. Venerdì notte un altro daino è stato invece investito da un’auto sulla strada nei pressi di La Vecchia: l’animale è deceduto e l’auto ha riportato dei danni”.

Ieri mattina un daino è morto dopo essere stato investito da un’auto a Botteghe di Albinea. Un daino è stato anche azzannato e ucciso dai lupi nel comune di Viano in un’area boschiva vicino a casa. Pure in questo ieri pomeriggio ha operato il personale del Rifugio Matildico.