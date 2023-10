Cucina e bivacca nella sede degli scout

Danni e vandalismi alle strutture utilizzate dagli scout di Scandiano. Nelle scorse settimane si sono verificate alcune intrusioni negli edifici in piazzale del Bersagliere a Scandiano. E’ stata ‘visitata’ più volte la cucina della sede. "Abbiamo trovato la cucina in disordine e usata senza permesso – raccontano i referenti degli scout scandianesi –. Abbiamo poi installato una telecamera interna scoprendo, in ulteriori incursioni, il responsabile. Si tratta di un uomo che cucinava con la nostra attrezzatura e ha provocato dei danni alla porta principale e a quelle interne. Si è anche intrufolato nella vicina nostra sede dei ragazzi più grandi dove ha bivaccato e ha lasciato gli ambienti in condizioni vergognose. Siamo preoccupati per questa situazione e abbiamo già informato l’amministrazione comunale e le forze dell’ordine. Formalizzate anche alcune denunce ai carabinieri". C’è grande amarezza tra gli scout dopo questi raid che hanno casato anche dei danneggiamenti. Sono state inoltre informate le famiglie per chiedere prudenza e attenzione.

"Abbiamo preso – sottolineano i responsabili – tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei ragazzi: la sede è ora infatti videosorvegliata e siamo in contatto con le autorità competenti. La sede non potrà essere utilizzata dai ragazzi senza la presenza di un adulto. Questa misura è stata adottata per garantire un ambiente sicuro e sereno per tutti i membri del nostro gruppo scout. Stiamo lavorando diligentemente per risolvere la questione: la sicurezza dei ragazzi è la nostra priorità assoluta".

Matteo Barca