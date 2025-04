Cultura, avviso pubblico da 300mila euro

La cultura per questa giunta è uno strumento privilegiato di inclusione e partecipazione ai processi della vita pubblica, attraverso la promozione di un modello di intervento basato sulla responsabilità condivisa e sulla collaborazione diffusa.

È da queste premesse, esposte dall’assessore alla Cultura Marco Mietto, che muove l’Avviso pubblico (vale a dire un invito a manifestare interesse) promosso dal Comune di Reggio Emilia, assessorato alla Cultura, per attivare un percorso di co-progettazione con il Terzo settore culturale, insieme alle Istituzioni culturali e ad altri attori della città, per sostenere nel prossimo triennio nuove politiche e azioni culturali. Il valore messo in campo dal Comune è di 300mila euro, 100mila euro per ciascuna delle tre annualità (più o meno lo stesso importo del ‘bandone’).

"L’Avviso, in linea con le linee programmatiche di mandato – ha spiegato Marco Mietto – intende creare meccanismi partecipativi di cultura condivisa avvalendosi e mettendo in valore le qualità propositive di associazioni, fondazioni e privati, con un certo respiro temporale. Non più vincoli a un bando annuale, ma a una progettualità di medio termine, più pensata e programmata, per evitare le sovrapposizioni e i doppioni di proposte. La logica sarà quella cooperativa, non quella competitiva. Le azioni di welfare culturale avranno così il tempo necessario di maturare. Obiettivo di lungo termine del percorso è costruire una programmazione culturale unica e diffusa, che valorizzi le intelligenze collettive e qualifichi l’identità di Reggio Emilia come città culturale capace di una proposta innovativa, creativa, partecipata".

Il percorso di co-progettazione prevede alcuni momenti di confronto con le reti di attori individuate attraverso l’avviso, per la costruzione di una o più proposte che verranno valutate e selezionate per e costruire la rete progettuale che affiancherà i servizi culturali comunali nella progettazione e realizzazione del programma culturale, attraverso la sottoscrizione di un accordo di partenariato. Nelle sedute di co-progettazione saranno poi condivisi gli obiettivi da raggiungere, con particolare riferimento alle esigenze del territorio, ai ‘luoghi culturabili’ e sarà prioritario includere tra questi il centro storico e il quartiere stazione. L’avviso - disponibile nella sezione Cultura del sito del Comune – www.comune.re.it – è già online e rimarrà aperto fino al prossimo 19 aprile, per poi consentire la prossima programmazione estiva. Info: cultura@comune.re.it.

Stella Bonfrisco