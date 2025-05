Cultura bizantina: oggi il convegno

Nel quadro delle iniziative rivolte alla valorizzazione della storia e della cultura del comune di Baiso si terrà oggi il secondo Convegno Nazionale sulla cultura bizantina e longobarda: un confronto durato due secoli nel segno della costruzione della identità di un territorio di confine.

Il progetto si inserisce in un percorso provinciale di rivalutazione delle tradizioni della montagna che vede come protagonisti i comuni del crinale da Castelnovo Monti a Carpineti passando per Viano e Baiso che intende valorizzare e diffondere la propria storia attraverso iniziative culturali. Il tema si lega ad un percorso di rivisitazione delle tradizioni del territorio montano reggiano e nello specifico al passaggio e sosta per circa due secoli dei bizantini, che qui segnarono il confine di intervento quando tentarono di riconquistare all’Impero romano delle terre di oriente.

Partecipano alla realizzazione dell’evento culturale le università di Bologna, Venezia, Torino e Vercelli. Tra i relatori figurano: prof. Alessandro Zironi (Università Bologna), prof.ssa Marina Buzzoni (Università Venezia), prof.ssa Anna Maria Taragna (Università Torino), dottor Gianmario Cattaneo (Università Vercelli). Il convegno si svolge questa mattina nella chiesa di Baiso con apertura alle ore 9, inizio relazioni ore 10, pausa pranzo ore 13; ripresa alle 14,30 con visite al territorio.

